الكرملين ينفي دعوة ترامب لحضور مفاوضات أستانا

المواطن – نت

نفى الكرملين صحة ما أعلنته أنقرة عن توجيه دعوة للإدارة الأمريكية الجديدة لحضور مفاوضات السلام السورية في أستانا.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، رداً على سؤال صحفي حول صحة هذه الدعوة وفق ما نقله موقع قناة “روسيا اليوم” الإلكتروني: “لا… تستعد أستانا لاستضافة اللقاء، وتجري التحضيرات له، إنها عملية صعبة جداً. وليست هذه العملية مطروحة كبديل عن الصيغ الأخرى للتفاوض، بما في ذلك عملية التفاوض في جنيف، بل يجري الحديث عن عمليات تفاوضية تكاملية”.

وكان وزير الخارجة التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن، الأحد، أن أنقرة وموسكو متفقتان حول ضرورة دعوة واشنطن لمفاوضات أستانا بشأن السلام في سوريا، المزمع عقدها في العاصمة الكازاخستانية يوم 23 من الشهر الجاري، وقال إن البلدين يتابعان الأمر مع إيران ويتوقعان مشاركة أطراف أخرى.

وفي الوقت نفسه شدد جاويش أوغلو على أنه لا مكان لحزب الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوريا على طاولة المفاوضات في أستانا، معتبراً أن هذا الحزب الذي تتبعه “وحدات حماية الشعب” الكردية، يسعى لتقسيم سوريا لا لإيجاد حل للأزمة السورية.