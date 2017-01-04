الكويت ينتزع صدارة الدوري في غياب القادسية

المواطن- نت

استغل الكويت غياب القادسية حامل اللقب والمتصدر السابق عن المرحلة العاشرة من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم، فانتزع منه الصدارة بتغلبه على كاظمة 2-صفر الثلاثاء. ويدين الكويت بفوزه الى عبدالهادي خميس الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 19 و58، فرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الاول بينما بقي كاظمة على رصيده السابق 16 نقطة في المركز الخامس. وفي مباراة ثانية، تغلب العربي على التضامن 4-2. سجل للفائز بدر طارق (37) ومحمد فريح (48) والتونسي امين الشرميطي (51 و78)، وللخاسر حمد امان (30) ومرزوق جدعان (87). وبات للعربي 21 نقطة في المركز الثالث فيما تجمد رصيد التضامن عند 12 نقطة في المركز السابع. وفي مباراة ثالثة، قاد فايز الظفري الجهراء الى الفوز على خيطان 3-1 بتسجيله اهداف فريقه الثلاثة في الدقائق 43 و57 و87، فيما احرز حمد الحساوي هدف الخاسر الوحيد (68) وارتفع رصيد الجهراء الى 10 نقاط في المركز العاشر فيما بقي خيطان على 6 نقاط في المركز الثالث عشر. وفي مباراة رابعة، حقق برقان فوزه الثاني في المسابقة وجاء على حساب الساحل 3-2. وفاجأ برقان منافسه بعد ان انهى الشوط الاول متقدماً بهدفين لعبداللطيف اللقمان (10) والاسترالي إميل دامي (22)، مقابل هدف لناصر فهاد (38). وفي مطلع الشوط الثاني، ادرك الساحل التعادل عبر محمد العتيبي (48)، قبل ان يطرد الحكم لاعب برقان البنيني نانا فيو باديرو (55) بيد ان ذلك لم يمنع زميله التونسي وسام الادريسي من تسجيل الهدف الثالث (66). ورفع برقان رصيده الى 6 نقاط في المركز الرابع عشر قبل الاخير فيما ظل الساحل على رصيده السابق 11 نقطة في المركز التاسع. ويلعب الأربعاء النصر مع اليرموك، الشباب مع الصليبخات، والفحيحيل مع السالمية. – ترتيب فرق الصدارة: 1- الكويت 22 نقطة من 9 مباريات 2- القادسية 22 من 9 3- العربي 21 من 9 4- النصر 19 من 8 5- كاظمة 16 من 9 .