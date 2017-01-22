اللواء التركي يتقدم المتحدثين الرسميين بملتقى #ناطق الشرقية

المواطن _ الدمام

كشفت اللجنة المنظمة لملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق” الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله، عن أسماء المتحدثين الخمسة الذين سيقدمون أوراق عمل مهنية في الملتقى الذي سيعقد في الثالث عشر من فبراير المقبل بقاعة المؤتمرات بمقر الإمارة.

وشملت قائمة المتحدثين كلاًّ من اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، وهاني الغفيلي المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، والدكتور عبدالله المغلوث المتخصص في الإعلام الرقمي، وكوثر الأربش عضو مجلس الشورى والكاتبة الصحفية، فيما يقدم تيسير المفرج مدير الإعلام الإحصائي والمتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء دورةً تدريبية متخصصة في التعاطي مع وسائل الإعلام.

ويستهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يوم واحد، مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة، والمسموعة والمرئيـة، والأكاديميين والمتخصصين وطلاب وطالبات الإعلام.

وأوضحت اللجنة المنظمة بأن الملتقى يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير الشرقية بأن يكون نوعياً في مضمونه، موضوعياً في طرحه ومتنوعاً في ضيوفه، ليكون إضافةً وعلامة فارقة في هذا المجال ولتكون هذه المبادرة غرساً وتأسيساً لمشروعاتٍ تابعةٍ تعزز من حضور الناطقين الرسميين وترفع من كفاءتهم وتساهم في تقريب وجهات النظر بينهم وبين الجمهور الذي يتعاملون معه.

وأشارت اللجنة بأن الملتقى يهدف إلى توثيق الشراكة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، وأيضاً الربط بين المتحدثين الرسميين لتبادل المـعـرفة والخبرات والتجارب، وتمكين المتحدث الرسمي من التعـامـل المهني مع الجمهور ووسائل الإعـلام، ووضع الأسس المهنية للتعامل مع الأزمات والتصرفات غير المسؤولة، وكذلك رفع كفاءة المتحدث الرسمي للتعامل مع المستجدات المعرفية والتقنية.

وبينت اللجنة بأنه سيتم التركيز خلال هذا الملتقى على غياب دور بعض المتحدثين الرسميين في إيضاح القرارات والأنظمة الجديدة، كما ستتم مناقشة عـدم وجـود متحدث رسمي في بعـض القطاعـات والجهـات الحكوميـة، وتضارب وازدواج الخطاب الإعلامي بـين بـعض المتحدثين الرسمييـن، وكذلك نـدرة البـرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للمتحدثين الرسميين، وأيضاً غياب الملتقيات المماثلة عن الساحة.

هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن آلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني من هنا للفئات المستهدفة.