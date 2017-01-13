اللواء الخليوي : رجال الأمن عليهم الدور الكبير في محاربة المخدرات

المواطن- واس

استقبل الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع نبراس عبد الإله بن محمد الشريف اليوم في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي، والوفد المرافق له.

ورحب الشريف بالوفد الزائر، واصطحبهم في جولة على المعرض الدائم بالأمانة العامة، ومعارض الجهات الشريكة في مكافحة المخدرات، واستمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن المضبوطات ووسائل التهريب الحديثة وإحصائيات لأبرز العمليات التي تم إحباطها، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة المخدرات في المجال الوقائي والأمني.

وقد عبر اللواء الخليوي عن سعادته وزملاءه في كلية الملك فهد الأمنية بهذه الزيارة، مُبديا إعجابه بالتنظيم الرائع والبرامج التوعوية الهادفة والجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عاداً مشروع نبراس مشروع وطني وشعاع علم علينا مساندته لبلوغ أهدافه، موجهاً شكره للأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وجميع منسوبي اللجنة الوطنية.

وبين الخليوي أن المخدرات هم وطني وعلينا واجب لازم بالتصدي لها، ورجال الأمن عليهم الدور الكبير في محاربة هذه الآفة الخطيرة، موجها رسالة إلى زملاءه من رجال الأمن بأن يعي كل مسؤول دوره الوطني الملقى عليه في محاربة هذا الداء اللعين الذي يستهدف شبابنا، ومن اجل توفير بيئة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشاد اللواء الخليوي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تلك الجهود المخلصة في مواجهة كل ما يهدد امن وسلامة الوطن والمواطنين، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقادتنا ومجتمعنا وشبابنا من كل سوء ومكروه.

من جهته رحب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة مشروع نبراس باللواء الخليوي وهنأه باختياره سفيرا لنبراس، مثنيا على جهود رجال الأمن وخصوصا رجال كلية الملك فهد الأمنية التي تعد معقلا امنيا وعلميا وصانعة الأبطال، موضحا انه تم خلال الزيارة توقيع اتفاق بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وكلية الملك فهد الأمنية لتدريب مدربين للعمل في مجال الوقاية من المخدرات.

وأشاد الشريف بجميع الأجهزة الأمنية والجمركية وما تحققه من نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها، فخلال ثلاثة أعوام وأربعة أشهر تم ضبط وإحباط تهريب أكثر من (270) مليون حبة كبتاجون و(114) طناً من الحشيش المخدر, مشيدا بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (حفظه الله).

وأضاف الشريف أن مشروع نبراس يعد تجسيدا لحرص الدولة اعزها الله على مواجهة تلك الآفة الخطيرة حيث يشتمل مشروع نبراس على ثمانية برامج حيوية يتم تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.

مثمناً مبادرة اللواء الخليوي بإقامة ملتقى تثقيفي لمنسوبي كلية الملك فهد الأمنية لنشر الوعي ضد آفة المخدرات بين أركان الكلية وطلابها, كما سلم الشريف مجموعة من إصدارات نبراس العلمية شملت على أدلة وحقائب ودراسات ووثيقة مشروع نبراس والمنهج العلمي والتجارب الدولية والمحلية التي بنيت عليها المشروع.