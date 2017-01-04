“المالكي” ضمن 8 مشاركين بالعالم في الألعاب القتالية في بولندا

المواطن – الرياض

تأهل قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال للكاراتيه “عماد المالكي” لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا، في إنجاز جديد للبطل السعودي الذي شرّف المملكة في عِدة محافل دولية، محققًا أكثر من 55 إنجازًا عالميًّا، بالإضافة إلى الإنجازات الداخلية بالمملكة والتي تجاوزت المائة ميدالية ذهبية.

ويشارك في البطولة التي ستقام في بولندا أفضل 8 لاعبين بالعالم فقط، والذي يُعد “المالكي” واحدًا منهم، حيث تلقى الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه خطابًا من الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة قائد المنتخب في البطولة التي تُقام كل 4 أعوام، ويشارك “المالكي” في وزن 60 كجم والتي تُعد أول مشاركة للاعب سعودي في مثل هذه البطولة.



وكان “المالكي” قد حقق مايو الماضي، رقمًا تاريخيًّا جديدًا؛ حيث تصدر العالم لعام 2016 في لعبة الكاراتيه، وصنّف كأحد العشرة المصنفين تاريخيًّا وتراكميًّا بوزن 60 كجم للكبار.



وسيشارك “المالكي” في هذه الدورة وهو في أعلى درجات الجاهزية، إذا قال: “سأشارك في دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية في بولندا وأنا في أعلى درجات الجاهزية الحمد لله، وتُعد المشاركة الأولى في مثل هذه الدورة المعروفة بأهميتها”.



وعبّر البطل السعودي عن ثقته في نفسه وفي قدرته على المنافسة للحصول على الميدالية الذهبية في هذه الدورة المهمة، مشيرًا إلى أنه سينافس للحصول على المركز الأول ونيل الميدالية الذهبية.