المتسوق الخفي يترصد المتقاعسين بمرافق الصحة في المدينة

المواطن – المدينة

ينفذ المتسوق الخفي مطلع الأسبوع المقبل عددًا من الجولات الميدانيه بمرافق الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بهدف تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة منطقة المدينة المنورة أن البرنامج يأتي في إطار سعي صحة المنطقه لتلبية احتياجات المواطن والمقيم الصحية، كون المتسوق الخفي أحد العناصر الهامة التي تم تفعيلها من قبل وزارة الصحة مؤخرًا؛ لقياس رضا المراجعين والسعي الحثيث للتميز من خلاله.

ويركز المتسوق الخفي خلال جولاته الميدانية غير المعلنة على رصد أداء العاملين في القطاع الصحي، ومن لهم تواصل مباشر مع الجمهور، وتقييم مهاراتهم، وتسجيل الملاحظات التي تؤثر في مستوى تقديم الخدمة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف ودراستها، ومن ثم تطوير آلية العمل وإجراء التحديث اللازم، مما يعزز من قدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي بالمنطقة بمختلف أنواعها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحه قد أعلنت مؤخرًا عن تفعيل برنامج المتسوق الخفي؛ للتعرف على الوضع الراهن وتقييم مستوى الأداء بشكل دوري، مما يحقق مستوًى متميزًا من الخدمات الصحية تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة.