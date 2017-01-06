المتسوق الخفي يترصد المتقاعسين بمرافق الصحة في المدينة

المواطن – المدينة المنورة

ينفذ المتسوق الخفي مطلع الأسبوع المقبل عددًا من الجولات الميدانية، بمرافق الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بهدف تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمراجعين.

ويأتي ذلك في إطار سعي صحة المنطقة لتلبية احتياجات المواطن والمقيم الصحية، كون المتسوق الخفي أحد العناصر الهامة التي تم تفعيلها من قبل وزارة الصحة مؤخرًا؛ لقياس رضا المراجعين والسعي الحثيث للتميز من خلاله.

ويركز المتسوق الخفي خلال جولاته الميدانية غير المعلنة على رصد أداء العاملين في القطاع الصحي، ومن لهم تواصل مباشر مع الجمهور، وتقييم مهاراتهم، وتسجيل الملاحظات التي تؤثر في مستوى تقديم الخدمة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف ودراستها، ومن ثم تطوير آلية العمل وإجراء التحديث اللازم، مما يعزز من قدرات الكوادر العاملة في القطاع الصحي بالمنطقة بمختلف أنواعها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت مؤخرًا عن تفعيل برنامج المتسوق الخفي؛ للتعرف على الوضع الراهن وتقييم مستوى الأداء بشكل دوري، مما يحقق مستوًى متميزًا من الخدمات الصحية تحقيقًا لرؤى القيادة الرشيدة.