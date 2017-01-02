المخالفات تغلق ورش حدادة ونجارة بالخفجي

المواطن _ نوف العايد _ الخفجي

أغلقت شعبة السلامة بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الخفجي، عدداً من ورش الحدادة المخالفة ومحلات النجارة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفتيشية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد منصور الدوسري لـ”المواطن” أنه تم تنفيذ حملة ميدانية على المنشآت والأنشطة المختلفة داخل صناعية الخفجي. وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة للحفاظ على السلامة العامة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق عدد من ورش النجارة والحدادة التي لم تتجاوب مع الإنذارات السابقة لتصحيح أوضاعها حفاظاً على سلامة العاملين فيها والمستفيدين منها والمحلات المجاورة لها.