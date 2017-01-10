المدلج: ودية سلوفينيا غير مُجدية.. وهذه الحسنة الوحيدة للأخضر!

المواطن ـ محمد سلام

يرى الكاتب الرياضي “حافظ المدلج” أن معسكر المنتخب السعودي، المقام حاليًا في الإمارات، لا يُجدي ولن يكون له أي أثر إيجابي على الأخضر، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأمر الإيجابي في ودية سلوفينيا كانت مشاركة الثنائي سامي النجعي وعبد الرحمن الدوسري.

وقال المدلج في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “مباراة منتخبنا هي تأكيد لعدم جدوى هذا المعسكر الذي يسبق مباراة تايلاند بشهرين ونصف.. الحسنة الوحيدة لمارفك هي مشاركة سامي النجعي وعبد الرحمن الدوسري”.

وكان اللقاء الودّي بين المنتخب السعودي ونظيره منتخب سلوفينيا قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك خلال المعسكر التحضيري للأخضر في مدينة أبو ظبي، بمدينة زايد الرياضية، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي للتصفيات الأسيوية المؤهّلة لكأس العالم 2018 في روسيا.