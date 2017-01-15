المديرس متفقداً الامتحانات بالشرقية: الأمور تسير بشكل مطمئن

وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، وعدد من القيادات التعليمية بقطاعيها البنين والبنات، اليوم الأحد، على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وذلك خلال قيامهم بجولة ميدانية شملت عدداً من المدارس المتوسطة والثانوية بالمنطقة، اطلعوا خلالها على أعمال اللجان وغرف الكنترول والوقوف على أداء الطلبة.

وقد “طمأن” المديرس، أولياءَ الأمور، من خلال الجولة الميدانية التي قام بها والقيادات التعليمية على عدد من مدارس المنطقة، إلى جانب التقارير التي رصدت في اليوم الأول من الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية”.

وأشار إلى أن الاختبارات تسير بشكل مطمئن، وفي أجواء مشجعة تدعو إلى التفاؤل بمستويات ممتازة، ولم تعترضها أي عوائق تذكر.

كما أكد أن إدارة تعليم المنطقة تُسخِّر كافة إمكاناتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، بالإضافة إلى توجيه كافة مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلبة والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.

وقال المديرس: إن هذه الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور ألا يصاحب هذه الاختبارات القلقُ أو الضغط النفسي، مبيناً أن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، وعدم الإكثار من شرب المنبهات المتمثلة في الشاي والقهوة والبعد عن السهر، يبعث المزيد من الثقة بالنفس.