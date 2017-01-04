المريسل معلقًا على هجوم العتيبي: لا ألتفت إلا لخمسين فارساً

المواطن – حسان الصالحي

قال الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، إنه غير عاجز عن الرد بعد تعرضه للشتم من قِبل اللاعب الهلالي السابق، مرشد العتيبي، مضيفاً أن أخلاقه لا تسمح له بذلك، مبينًا أنه لا يلتفت إلا لخمسين فارساً.

وكتب ”المريسل“ عبر صفحته معلّقًا على ما حدث :”أعلم أن هناك من بدأ يبحث عن شتمي ليجد معززين له من بعض الجماهير وخاصة الهلاليين بهدف الشهرة والرتويت وزيادة عدد متابعين والأمثلة كثيرة، لكني لا أُعير هذه الفئة النكرة أي اعتبار ولا ألتفت لها أصلاً؛ فالفوارق بيني وبينها كبيرة جداً خاصة أنني وصلت لمرحلة أنني صاحب رأي مؤثّر وهذا بفضل من الله ودعاء والدتي وثقة متابعيني المتفقين معي والمختلفين على جميع المستويات فهذا وإن أنكروه لكنه واقع قبلوه أو رفضوه.

‏وأضاف ”المريسل“: ”لهذا أنا أعتبر نفسي كالفارس العربي المعروف ”كليب بن ربيعة“ الذي لا يلتفت لأي فارس خلفه بل يلتفت لخمسين فارس، ولهذا لا ألتفت للنكرات“.

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‏وزاد بقوله:” وأما ما يخص الأب الفاضل والأستاذ مرشد العتيبي الذي كان أحد إداريين مدرستي الابتدائية فلسطين بالأحساء أقول له: الله يسامحه ويحلله ويبيحه، وأقسم بمن خلق السماوات والأرض لو كنت أعلم أن كلامه الذي قاله في حقي لأَنِّي أخطأت في حقه لما جلست في الرياض دقيقة واحدة، وذهبت للأحساء بعد نهاية الحلقة لأستسمح منه ، ولكن طالما هي لميول ولرفضه سياستي الإعلامية فلا أملك إلا أن أقول الله يسامحه ويحلله ويبيحه دنيا وآخره.”

‏وقال: “كثير من المواقف حدثت مع أناس قليلي تربية وحياء حدثت على الهواء مباشرة ولكني لا أرد لأن تربيتي تمنعني ، وأتمنى أنني لا أنجرف يوماً للرد“.

‏وختم المريسل تغريداته بقوله : “لست عاجزًا عن الرد، فربما أخرج عن النص لكن يستحيل أبادر لشي يدل على سوء تربيتي لأنني أمثل تربية والدي رحمه الله ووالدتي الله يطول بعمرها”.

وكان لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، مرشد العتيبي، تداخل عبر قناة 24 الرياضية وتحديدًا في برنامج حصاد الرياضي، هاتفيًّا وهاجم الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل بقوله: ”الله لا يبيض وجْهَه“ الأمر الذي أثار حفيظة عدد من المتابعين للوسط الرياضي.