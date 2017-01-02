“المسلمون غير مُرحَّب بهم هنا” على واجهة متجر أمريكي

المواطن – نت

وضع متجر في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية لافتات عنصرية ضد المسلمين والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مكتوباً على إحداها “أوباما ومسلمون آخرون غير مُرحب بهم هنا”، مما تسبب في انتقادات حادة للمتجر.

وقال موظف سابق بالمتجر، “إن المالك باع لافتات على هذا النحو على مدار السنوات الماضية، من بينها لافتات ساخرة من المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، بالإضافة إلى ورق تواليت عن أوباما”، وفقاً لصحيفة “الإندبندنت”.

ولاقت اللافتات، التي وصفتها الصحيفة بالعنصرية، اعتراضًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم بقوله: “وضع لافتة تحدد أشخاصاً بعينهم مشاركة في نفس التمييز العنصري الذي عملنا جاهدين لنزيله على مدى سنوات طويلة ماضية”.

وبحسب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، فإن هناك أكثر من ٩٠٠ حادثة معادية للمسلمين وقعت خلال الشهر الماضي، عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بما في ذلك سيدات مسلمات تم استهدافهن ومساجد تعرضت للتهديد.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن طالب بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية، ثم أوضح بعد ذلك أن ما كان يخطط له هو حظر دخول مواطنين من دول بعينها تعرف بتفشي الإرهاب بها.