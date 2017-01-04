المشتبه به في هجوم إسطنبول “حر” بعد استجواب ساعتين

المواطن – وكالات

أكد ممثل جهاز الأمن القومي القرغيزي راحات سوليمانوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أي صلة للمواطن القرغيزي لاخيه ماشرابوف، بهجوم إسطنبول ليلة رأس السنة، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وصرح المسؤول بأنه “تم استجواب مواطن الجمهورية، لاخيه ماشرابوف، بعد وصوله إلى قرغيزستان، ولا أدلة تثبت تورطه في العملية الإرهابية، وتم إخلاء سبيله بعد الاستجواب، لكن عمليات التدقيق ما زالت مستمرة”، لافتًا إلى أن هناك مسؤولين من لجنة الأمن القومي في اتصال دائم مع زملائهم الأتراك.

وذكرت وسائل إعلام قرغيزية أن المشتبه به في تنفيذ هجوم إسطنبول، المواطن القرغيزي لاخيه ماشرابوف، عاد إلى بلاده، بعد استجوابه من قبل أفراد الأمن في تركيا، كما نقلوا عن ماشرابوف قوله: “استجوبوني على مدى ساعتين، ما أدى إلى تأجيل إقلاع الطائرة المتوجهة إلى بيشكيك لمدة ساعة، وقالوا لي إن الاستجواب يتعلق بالهجوم الإرهابي في ليلة رأس السنة، موضحين أنني أشبه المنفذ إلى حد ما”.