المشرف على صندوق التنمية العقارية: هذا ما نستهدفه خلال 5 سنوات

المواطن- الرياض

قال المشرف على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف، إن الصندوق يستهدف إنهاء قوائم الانتظار خلال 5 سنوات.

وأضاف في حواره على قناة (الإخبارية): “هدفنا أن نقضي على قوائم الانتظار خلال 5 سنوات التي تضم أكثر من 500 ألف مواطن تقدّموا بطلبات للصندوق ممتدّة على مدار 13 عامًا”.

ولفت إلى أن عدد المواطنين الذين أُعلنت أسماؤهم ولم يتسلّموا قروضهم بلغ 80 ألف شخص.

وتابع: “لأن لهم أولوية، لن يتم إدخالهم في البرنامج على نظام الدفعات، وإنما يحق لأي شخص صُدرت له موافقة سابقة أن يحدّث بياناته، وبعد 15 فبراير، يستطيع الذهاب للبنوك شأنه شأن أي مواطن صُدر اسمه في الدفعات”.