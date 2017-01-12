المشي 45 دقيقة يخفف آلام المفاصل

المواطن - وكالات

كشفت دراسة طبية حديثة عن إمكانية استفادة كبار السن من مزاولة رياضة المشي لمدة 45 دقيقة أسبوعيًا في تخفيف حدة ما يعانونه من آلام التهاب المفاصل.

وأوضحت النتائج أن المشاركين الذين حقّقوا الحد الأدنى من الـ 45 دقيقة من النشاط البدني المعتدل، مثل المشى السريع أسبوعيًا، شهد 80% منهم تحسنًا ملموسًا والمحافظة على الكفاءة الوظيفية للمفاصل في المستقبل، مقارنةً بالوضع قبل عامين بين المرضى الذين لم يشاركوا في ممارسة الرياضة بصورةٍ منتظمة.

ولفت الباحثون إلى أن الرجال والنساء الذين شاركوا في الدراسة وانتظموا في ممارسة الرياضة تراجعت، بين الثلث منهم، أعراض التهاب المفاصل، واستعادوا كامل القدرات الوظيفية للمفاصل في غضون العامين، مؤكّدين على أن النشاط القليل أفضل من لا شيء.

واستخدم الباحثون جهاز التسارع المتطوّر لرصد الحركة لقياس النشاط البدني بين 1600 من البالغين، وذلك في إطار مبادرة بحثية وطنية للكشف المبكّر عن هشاشة العظام تصل الفخذ والقدمين.