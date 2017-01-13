المصارف تمول 70 ألف قرض سكني بالتعاون مع الصندوق العقاري

المواطن - الرياض

ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أربعة منتجات إسكانية لـ 270 ألف مستفيد من المواطنين، الأحد المقبل، تتمثل في “أرض وقرض” و”فيلل” و”شقق” و”تمويل”.

و نقلت “الاقتصادية” من مصادر مطلعة، أن الصندوق العقاري سيعلن عن تمويل 70 ألف شخص من خلال المصارف التجارية في جميع مناطق المملكة، وسيقوم الصندوق بضمان كامل الأعباء المالية عن ذوي الدخل المنخفض والضعيف، بينما سيضمن أصحاب الدخل الجيد والممتاز في جزء من الأعباء المالية.

وأضافت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها -، أن “المنتجات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان، ستستهدف 200 ألف شخص، وستشمل أراضي وفيلل وشقق في مختلف مناطق المملكة، بينها مشاريع “أرض وقرض” في مدينتي الرياض والدمام”. ويعد هذا الإعلان الذي سيوضح تفاصيله ماجد الحقيل وزير الإسكان، الأحد، أكبر دفعة للمنتجات في تاريخ الوزارة والصندوق. وكان محمد بن صالح الغنيم المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، قد كشف لـ “الاقتصادية” في وقت سابق، أن الوزارة والصندوق العقاري يعكفان على إنهاء كامل قوائم الانتظار المقدرة بـ 1.2 مليون خلال سبع سنوات بدلا من الانتظار لفترة تزيد على 15 عاما.

وقال “إن هذا متوافق مع توجه الدولة في “الرؤية 2030م” بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة وبتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بعدد كبير من الفروع يغطي جميع مدن ومحافظات المملكة كما يتميز بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها”.

وأضاف ، أن “هذا الأمر سيصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في رفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة، إضافة إلى أن هذه الطريقة تسهم في حفظ المال العام وتحسين فاعلية وكفاءة استغلاله بعدل وشفافية مع التركيز على الأسر الأشد حاجة أسوة بالممارسات العالمية”.

كما ستؤدي إلى منح تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط تمويل تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في القطاع المصرفي بما يضمن استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي. وأوضحت الوزارة حينها، أنها تتجه إلى تبني معالجات جديدة ليسير العمل في برنامج “أرض وقرض” لمستحقي الدعم السكني، وذلك بإبرام اتفاقيات مع المصارف وشركات التمويل العقاري، التي على إثرها سيتم تقديم التمويل العقاري لمستحقي الدعم – ومن ضمن ذلك مشروع الرياض “أرض وقرض”.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيقوم بعملية التمويل على أن يقوم الصندوق بتحمل كل أو جزء من أعباء هذه التمويلات عن المستحقين كل بحسب الشريحة أو النطاق الذي ينتمي إليه، إذ سيتم تحمل كامل أعباء التمويل عن ذوي الدخل المنخفض وسيكون قرضا حسنا، بينما يقل الدعم كلما زاد الدخل، وسيتم الإعلان عن آلية الدعم خلال الفترة القريبة المقبلة. وبينت، أن المنتجات السكنية ستكون على الأراضي الخاصة بالمطورين، وتشمل شققا سكنية بمساحات مختلفة، تاون هاوس، وفيللا، والأغلبية هي تاون هاوس.