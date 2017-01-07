المغامسي: هذا واجبنا نحو رجال أمننا

المواطن- عبد الرحمن دياب- الرياض

قال الشيخ “صالح المغامسي” إمام وخطيب مسجد قباء، بالمدينة المنورة، إن واجب المواطنين نحو رجال الأمن هو الدعاء لهم بالنصر وتسديد رميهم.

وكتب المغامسي عبر تغريدةٍ له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “الحمد لله الذي نصر رجال أمننا، وأظهر شجاعتهم، وسدّد رميهم.. واجبنا نحوهم عظيم، ومنه الدعاء لهم بالنصر والتأييد”.

كانت وزارة الداخلية قد كشفت مساء اليوم، السبت، عن رصدها وجود المطلوب الخطر “طايع بن سالم بن يسلم الصيعري” مختبئًا بمنزلٍ بحي الياسمين، في الرياض.

وأضافت الداخلية، على لسان متحدّثها، أن المطلوب كان معه آخر يدعى “طلال بن سمران الصاعدي”، وهو سعودي الجنسية، موضحًا أن المطلوبين اتّخذا من ذلك المنزل وكرًا إرهابيًا لتصنيع المواد المتفجّرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

كما تابع متحدث الداخلية أنهما بادرا بإطلاق النار بشكلٍ كثيف على رجال الأمن لمحاولة الهرب من الموقع -خاصةً أنهما يرتديان أحزمة ناسفة- ليتم الرد عليهما، وقتلهما، وإصابة أحد رجال الأمن بإصابةٍ طفيفة، حيث نُقِل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة.