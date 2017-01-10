المفتي والسدلان.. زيارة تعكس تواضع العلماء

المواطن – الرياض

لفتة كريمة وإنسانية، بل ويمكن القول إنه تواضع العلماء، وهو ما وضح في زيارة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء “الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ” للشيخ “صالح السدلان” في منزله، بحي الوادي، للاطمئنان على صحته.

يعاني السدلان من وعكةٍ صحية، ولكنها لم تمنعه من الترحيب بالمفتي بشكلٍ حار يعكس الود بينهما، كما ثمّن زيارته، مشيدًا بحرص المفتي على زيارة المريض، وتواضع العلماء الذي ليس غريبًا على سماحته، وبناء أواصر المحبة مع الجميع.

وُلد الشيخ السدلان في مدينة بريدة، بالقصيم، عام 1362هـ، وحفظ القرآن الكريم على يد والده، ثم التحق بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وبعدها، التحق بالمعاهد العلمية المتوسطة، ثم الثانوية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وتخرّج منها في عام 1381هـ.



حصل العلّامة، في عام 1386، على “ليسانس” في الشريعة من جامعة الإمام، وبعدها، حصل عام 1391 على “الماجستير” في الفقه المقارن، ثم في عام 1403، حصل على “الدكتوراه” في الفقه المقارن.

من أبرز مؤلفاته: مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق، والنية وأثرها في الأحكام الشرعية، والإيضاح في الشروط في النكاح، وصلاة الجماعة وأحكامها، والحكم بغير ما أنزل الله بواعثه وأسبابه وحكمه.