الملك سلمان يستقبل الرئيس اللبناني

المواطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة اليوم، الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان.

كما كان في استقباله ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وأجريت لرئيس لبنان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية لبنان.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العماد ميشال عون ، إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية لبنان، والوفد المرافق له .

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن تركي و صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود العبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن مشاري و صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد و صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد و صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف و صاحب السمو الملكي الأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية و صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد و صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد و صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف و صاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأميرعبدالعزيز بن محمد بن سعد و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .