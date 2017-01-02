المنيف ينفي وجود “مرشد التوظيف الإلكتروني”

المواطن- شريف النشمي- الرياض

نفى المتحدّث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف وجود أحد البرامج بمسمى “مرشد التوظيف الإلكتروني”، وأوضح أن هناك مبادرة لبناء وإطلاق تقارير تسهم في مساعدة الطلاب في المرحلة الثانوية ‏وأولياء أمورهم لاختيار التخصّص المناسب، وذلك حسب احتياج سوق العمل في القطاع العام قبل دخول الجامعة فقط.

وقال المنيف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ‏”لا يوجد ما يسمّى بـ (مرشد التوظيف الإلكتروني)، وإنما هناك مبادرة لبناء وإطلاق تقارير تسهم في مساعدة الطلاب في المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم لاختيار التخصّص المناسب حسب احتياج سوق العمل في القطاع العام قبل دخول الجامعة فقط”.