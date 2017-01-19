المواطنون بين انتظار راتب برج الدلو وترقّب تدشين حساب المواطن

المواطن - الرياض

ينتظر السعوديون راتب هذا الشهر، المقرّر إيداعه في حسابات موظفي الدولة، يوم 5 من برج الدلو، الموافق 25 من يناير 2017.

والراتب هذه المرة هو الثاني بعد العملة الجديدة، والثاني أيضًا بعد إقرار الميزانية الجديدة لعام 2017 التي أتت بشفافيةٍ كبيرة، وبرامج تهدف إلى حماية محدودي الدخل، وما يميّز هذا الراتب، أنه يأتي وسط ترقّب الكثير من المواطنين لانطلاق عملية التسجيل في “حساب المواطن” بعد أيام، حسب ما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي من المقرّر أن يكون بداية شهر فبراير المقبل، وذلك للحصول على مستحقات الدعم الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا.

وهناك 4 فئات مستهدفة من برنامج “حساب المواطن” الموحّد الذي أعلنته الحكومة، أما المستفيدين من البرنامج فهم: الأسر السعودية، والأفراد المستقلّون، وحاملو بطاقات التنقّل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

والمعيار الرئيس لقبول الشخص في برنامج “حساب المواطن” هو الدخل الشهري للأسرة، وبناءً عليه، ينقسم المستحقون إلى 5 مستويات، حيث سيكون الأقل دخلًا هو الأعلى بدلًا، وينخفض البدل كلّما زاد الدخل.