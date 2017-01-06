“المواطن” ترافق أمير الرياض في جولة الـ12 ساعة .. بشرى مشاريع جديدة للقويعية والمزاحمية

‫المواطن- تصوير : محمد القبع - القويعية - المزاحمية‬

في جولة مدتها 12 ساعة استمع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس إلى مطالب وشكاوى أهالي محافظتي القويعية والمزاحمية وناقش معهم تطلعاتهم واحتياجاتهم التنموية والخدمية.

والتقى الأمير فيصل بن بندر بمبنى كل محافظة، رؤساء المحاكم وكتاب العدل ورؤساء المراكز ومسؤولي المحافظات المدنيين والعسكريين والأهالي.

وزف أمير الرياض، بشرى مشروعات دشنها خلال زيارته بلغت قيمتها في القويعية 491 مليون ريال ، و115 مليون ريال في المزاحمية، بالإضافة إلى مشروعات يجري تنفيذها بلغت قيمتها في القويعية أكثر من 2 مليار و700 مليون ، وأكثر من مليار في المزاحمية تنوعت بين مشاريع بلدية وطرق وكهرباء ومياه بالإضافة إلى صحية ورياضية وتعليمية وتدريبية.

ورفع أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، على هذا الدعم والعطاء السخي للمحافظات ،مؤكداً أن أرقام ميزانيات المشاريع العالية لا تعلو على المواطن وأهميته.

ونقل للأهالي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، منوهاً بتوجيه خادم الحرمين ” بأن نسعى للمواطن في مكانة ‏وأن لا نكلفه عناء السعي إلينا “‏ . وأكد أمير الرياض “أن وقوف المسؤول على ما هو مسؤول عنه ومكلفاً به، إحدى الأمور التي يجب أن نجعل منها منهجاً ومبدأ كامل لعملنا وتواصلنا المستمر”.

وترأس الأمير فيصل بن بندر خلال زيارته في مبنى كل محافظة اجتماعاً للمجلسين البلدي والمحلي ، نوقشت فيها موضوعات مدرجة على جدول أعمال بحضور كلاً من المحافظ ومدراء عموم على مستوى منطقة الرياض في التعليم والصحة والزراعة والمياه والطرق.

وقدم فيلم عن المشروعات الجاري تنفيذها والمتعثرة وما يميز كل محافظة بحسب طبيعتها الجغرافية.

وتضمن برنامج زيارة الأمير فيصل بن بندر حفل للأهالي ترحيباً بمقدم سموه ألقيت فيه الكلمات والقصائد، وعرضت أفلام عن المحافظات، وشارك الأمير فيها بالعرضة السعودية.