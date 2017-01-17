“المواطن” ترصد الأرقام الرائعة لمحترف نادي الهلال الجديد عمر خريبين

المواطن ـ محمد سلام

أتمّت إدارة نادي الهلال صفقة مميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد موافقة نادي الظفرة الإماراتي على إعارة المهاجم السوري، عمر خريبين، إلى صفوف الزعيم لمدة 6 أشهر.

ويأتي التعاقد مع خريبين في ظل توتّر علاقة المدرب رامون دياز مع المهاجم ناصر الشمراني الذي طلب الرحيل عن ناديه، خلال ميركاتو الشتاء الجاري، وأوصى دياز بضرورة ضم خريبين، صاحب الـ 23 عامًا، لما يتمتّع به من إمكانيات رائعة تهديفية، ولسد النقص في خط هجوم الفريق الأزرق بعد خروج ناصر الشمراني من قناعاته الفنية.

والمهاجم الدولي السوري يملك حاسة تهديفية رائعة، ويرى الكثيرون أنه قادر على إعادة التجربة الناجحة لمواطنه عمر السومة مع الأهلي، حيث انضم قبل موسمين للراقي قادمًا من القادسية الكويتي، وحصل على لقب هدّاف الدوري السعودي لموسمين متتاليّين، وهو هدّاف الموسم الحالي برصيد 16 هدفًا، وقاد الراقي لتحقيق بطولة دوري جميل، وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي بداية الموسم الحالي.

وبالنظر إلى مسيرة اللاعب الاحترافية، نجد أنه بدأ حياته الكروية مع فريق الوحدة السوري، ثم انتقل إلى القوة الجوية ولعب في موسمين 30 مباراة وسجل 8 أهداف، ثم انتقل إلى الميناء ولعب 8 مباريات وأحرز 9 أهداف، وفي يناير 2016، انتقل إلى الظفرة الإماراتي وسجّل في الموسم الماضي 9 أهداف خلال 10 مباريات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي وفقًا لتصويت الجمهور.

وبخصوص مسيرة اللاعب في الموسم الحالي، لعب خريبين 14 مباراة مع الظفرة في الدوري الإماراتي وأحرز 8 أهداف، ويحتل فريقه المركز الثامن بجدول الترتيب، وشارك المهاجم السوري في 4 مباريات خلال بطولة الكأس وأحرز 6 أهداف وصنع 4 أهداف، وفيما يخص المشاركات الدولية، مثّل اللاعب منتخب سوريا للناشئين والشباب، والمنتخبين الأوليمبي والأول، حيث أحرز 13 هدفًا في 27 مباراة خاضها مع المنتخب السوري الأول.