“المواطن” ترصد مصيدة للمارة في المفتاحة بأبها

المواطن _سعيد مشهور_ابها

خطر يتعرض له أهالي قرية المتاحة وسط مدينة أبها، يتمثل في بيت أثري تعرض لعوامل تعرية وقد يسقط أجزاء منه في أي وقت على المارين.

وتفصيليًّا، زارت عدسة “المواطن”، مركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة وسط مدينة أبها الذي يعتبر مركزًا سياحيًّا جاذبًا يفيد إليه الزوّار بكثافة من داخل المملكة وخارجها، حيث يوجد بيت أثري أضفى على القرية جمالًا جاذبًا، ولكن مع عوامل التعرية المختلفة كالأمطار والرياح تعرض قبل عام لانهيار جزء منه.

وبعد ذلك بادرت الجهات ذات العلاقة بوضع حاجز حديدي حوله لخطورته، حيث إنه يتوسط متحف الحضارات من الجهة الشرقية، ومركز الملك فهد الثقافي من الجهة الغربية، ويطل على ساحة المواقف للقرية، مما شكّل إهماله من الجهات ذات العلاقة انعكاسًا سلبيًّا وخطورة متوقعة في حال بقائه على وضعة القائم عليه الآن والذي يتوقع سقوط أي جزء منه في أي وقت مما سيشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

والخطر يحتم على الجهات المسؤولة وفي مقدمهتا هيئة السياحة والتراث الوطني وأمانة منطقة عسير بإيجاد الحلول العاجلة والتي تكفل الحفاظ على هذا المعلم التراثي البارز، والملاصق لمركز الملك فهد الثقافي، ولايبعد عن الجهات المسؤولة ذات العلاقة مئات الأمتار.

ويعتبر مركز الملك فهد الثقافي في المفتاحة بأبها من القرى السياحية الجاذبة لجميع زوّار المنطقة، حيث إن القرية مقامة على طراز معماري مستمد من تراث وحضارة منطقة عسير.

وهي عبارة عن مجموعة من المباني المتلاصقة على امتداد الممرات الداخلية والخارجية والتي تم بناؤها بالأساليب التقليدية للبناء في مدينة أبها، حيث الفتحات الصغيرة والحوائط السميكة واستخدام (الرقف) لحماية الحوائط الطينية من الأمطار وتوفير الظلال على واجهة المبنى.