2017-01-13 ziad الرئيسيةالسعودية اليوم “المواطن” توثق بالصور زيارة أمير الرياض لمحافظتي مرات وضرما “المواطن” توثق بالصور زيارة أمير الرياض لمحافظتي مرات وضرما 2017/01/13 الساعة 1:33 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 2605 0 طباعة المواطن - تصوير : محمد القبع - مرات - ضرما "> قد يعجبك ايضاً أهالي ومسؤولو محايل: زيارة أمير عسير فاتحة خير وعطاء المواطن- حسان الصالحي – عسير عبّر محافظ محايل، تيوب المواطن شاهد.. لصان حاولا السطو على متجر أسلحة بأمريكا فانتهت العملية بمقتل أحدهما شاهد.. هكذا سرق شاب سماعات مسجد في الرياض شاهد.. شجرة تضع رجلا في موقف محرج شاهد.. شبحان يسرقان أجهزة كمبيوتر وطابعات شاهد.. رجل يدفع سيدة “قعيدة” على قضبان قطار غرائب امرأة تقيم في المطار منذ 8 سنوات شاهد.. رجلان يحاولان تنظيف طائرة بزجاجة مياه 20 لترا الصين تعلن حظر لعبة (بوكيمون جو) الفيضانات تسقط شجرة النفق الشهيرة في كاليفورنيا طعنت طفلها وخنقته بالإسمنت حتى الموت .. بزعم أنه متلبس بروح هتلر فيسبوك تكنولوجيا أبل تطلق الإصدار التجريبي الرابع من ماك أو إس “سييرا” 10.12.3 للمطورين استجواب «وريث سامسونج» لأكثر من 22 ساعة في فضيحة فساد أبل تستدرك الموقف.. وتخلق المفاجأة في “أيفون 8”! أسرار لم تعلمها عن أقدم نسخة iOS خبر سار لمستخدمي تطبيقات جوجل -