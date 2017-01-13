“المواطن” توثق بالصور زيارة أمير الرياض لمحافظتي مرات وضرما

“المواطن” توثق بالصور زيارة أمير الرياض لمحافظتي مرات وضرما

2017/01/13
الساعة 1:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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امير الرياض يزور ضرما ‫(107804237)‬ ‫‬
المواطن - تصوير : محمد القبع - مرات - ضرما

أمير الرياض يزور مرات ‫(107797424)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797422)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(1)‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797447)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797435)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797436)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797443)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797426)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797427)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797432)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797446)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797434)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797433)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797445)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797437)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797438)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797439)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797440)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797441)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797444)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797421)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797423)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797425)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797428)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797429)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797430)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797431)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(1)‬ ‫‬

امير الرياض يزور ضرما ‫(107804261)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804260)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804259)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804258)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804233)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804243)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804234)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804235)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804236)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804237)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804238)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804239)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804244)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804245)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804246)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804252)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804253)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804254)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804255)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804256)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804240)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804241)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804251)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804250)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804249)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804248)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804247)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804231)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804229)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804225)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804224)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804223)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804222)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(107804221)‬ ‫‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(1)‬ امير الرياض يزور ضرما ‫(1)‬ ‫‬ أمير الرياض يزور مرات ‫(107797449)‬ ‫‬


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