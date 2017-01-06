الموساد الإسرائيلي يطلب النساء الشديدات للعمل بهذه الشروط

فيما تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن النساء يشكّلن بالفعل نحو 40% من قوة العمل في الموساد، حيث يعمل 24% منهن في مناصب قيادية.

وكان رئيس الموساد السابق تامير باردو قال، في عام 2012، إن الجاسوسات لديهن ميزة واضحة في الحرب السرّية، نظرًا لقدرتهن على العمل في عددٍ من المهام في وقتٍ واحد.

كما قال الموساد للّاتي سيتقدّمن للعمل: “لا يتعلّق الأمر بما قمتنّ به، ولكن بهويتكن”.