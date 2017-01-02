الناتو يتضامن مع تركيا بتنكيس الأعلام

المواطن – وكالات

تضامنًا مع تركيا، نكّس أعضاء حلف شمال الأطلسي “ناتو” اليوم، الإثنين، أعلامهم أمام المقر العام للحلف، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف النادي الليلي بإسطنبول، وخلّف عشرات القتلى والجرحى ليلة رأس السنة.

فيما أوضحت مصادر، بحسب “الأناضول”، أن الدول الأعضاء في الحلف نكّست أعلامها إلى النصف بناءً على مقترح تقدّم به أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، مشيرًا إلى أن الدول المذكورة ستبقي أعلامها منكّسة لمدة يومين.

وفي وقتٍ سابق، نكّست الدول الأعضاء في الحلف أعلامها إلى النصف أمام مقر الحلف، ببروكسل، عقب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مطار أتاتورك، نهاية يونيو الماضي.