النصر يعلن موقف أيالا وزوران وشراحيلي!

المواطن ـ محمد سلام



أوضح مدير الكرة في نادي النصر، طلال النجار، أن المحترف الباراغوياني، فيكتور أيالا، رفض جلب زوجته للسعودية، خلال الفترة الماضية، لظروفٍ عائلية، وأن تأخير عودته لتدريبات النصر بسبب هذه الظروف، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق اللائحة الداخلية على أيالا لعدم وجوده في التدريبات، وسيلتحق بتدريبات العالمي يوم الخميس المقبل.

وبخصوص موقف اللاعب شايع شراحيلي، أوضح النجار في تصريحاتٍ إذاعية عبر (يو إف إم): “شايع شراحيلي تغيّب عن التدريبات لمدة يومين بعُذرٍ مُسبق للمدرّب والإدارة، علمًا بأن اللاعب شارك في تدريبات الأمس”.

وعن الرباعي الأجنبي بالفريق، أجاب: “مدرب النصر طلب عدم تغيير الرباعي الأجنبي في الفريق من خلال التقرير الفني الذي رفعه لإدارة النادي.. لن يتم تغيير أي لاعب من اللاعبين الأجانب، وطالما أن فترة التسجيل لم تُغلق، فقد يوقّع النصر مع لاعبٍ محلي”.

وفيما يخص التجديد مع المدرّب زوران ماميتش، قال مدير الكرة النصراوي: “هناك اتفاق (شفهي) بين مدرب النصر ماميتش ورئيس النادي الأمير فيصل بن تركي على تمديد العقد لموسمٍ آخر مع الفريق.. حاولنا قطع الطريق على بعض الأندية الخليجية التي ترغب بالمدرب زوران ماميتش، وذلك بتمديد عقده مع النصر”.

وأنهى النجار بقوله: “نحن نقدّر جماهير النصر التي وقفت مع النادي في جميع الظروف، وأتمنى أن تستمر وقفتهم مع الفريق، ودعمه لتحقيق البطولات”.