النصر يُعلن رسميًّا مخالصة سفياني

المواطن ـمحمد سلام

أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توقيع مخالصة مالية مع مهاجم الفريق ربيع سفياني، متمنيًّا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وقال حساب النصر الرسمي: “وقّعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول ربيع سفياني، بعد انتهاء عقده مع النادي، متمنين له التوفيق”.

وكانت الإدارة النصراوية قد تراجعت عن العرض المقدم للاعبها ربيع سفياني، والذي ينتهي عقده مطلع العام الميلادي الجديد، وبالرغم من التوصية الفنية من قبل الكرواتي زوران ماميتش , إلا أن إدارة النصر قد فضلت خيار عدم التجديد نظير المقدم المالي الذي يطلبه اللاعب.