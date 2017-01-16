النصر يُعلن نبأً سارًّا لجماهيره !

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي النصر إغلاق قضية اللاعب الإكوادوري جيمي أيوفي، محترف الفريق السابق، والتي كانت إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “أغلقت إدارة نادي النصر بشكل نهائي ملف قضية اللاعب جيمي أيوفي والتي كانت هي إحدى القضايا المحالة للجنة الانضباط بالفيفا”.

هذا وتسعى الإدارة النصراوية لحل كافة قضايا النادي الخارجية؛ وذلك تفادياً لأي عقوبات صادرة من الاتحاد الدولي، سواء بخصم نقاط أو حرمان من القيد، كما حدث مؤخراً مع ناديي الاتحاد والشباب.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر نصراوية أن الشركة المشغلة لتطبيق النصر تنوي التوسع في نطاق خدماتها لجماهير النصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن شهد التطبيق بعضاً من التراجع على صعيد التأثير الجماهيري، وأوضحت أن انتهاء عقد رعاية اتحاد الاتصالات ” موبايلي ” مع النصر ستكون فرصة لاستهداف شريحة أكبر من المشتركين، وذلك حين يتم فتح الاشتراك لجميع المشغلين بعد نهاية الموسم الحالي بعد أن كان حكراً على ” موبايلي “.