النصر يُمدد مع زوران.. وحسين عبدالغني يترقب!

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بتمديد عقد مدرب الفريق الكرواتي، زوران ماميتش لموسم آخر، بعد نتائجه الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع “تويتر”: “قررت إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي تمديد عقد المدير الفني للفريق زوران ماميتش للموسم القادم، وجاء التمديد مع زوران لما يقدمه من نتائج إيجابية مع الفريق”.

استمرار زوران في قيادة الكتيبة النصراوية سيكون له تأثير كبير على ملف عودة قائد الفريق حسين عبدالغني من عدمها خلال المرحلة المقبلة، فيما كشفت بعض المصادر أن اجتماع سينعقد بين زوران وحسين بوجود مدير الكرة المكلف طلال النجار، من أجل تقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب، وحل الأزمة التي من أجلها تمّ استبعاد عبدالغني لفترة طويلة.

وكان خلاف قد وقع بين عبدالغني وزوران قبل مواجهة الباطن في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري جميل للمحترفين، وتقرر منذ ذلك الوقت منح حسين إجازة لأجل غير مسمى.