النفط عند أعلى مستوى بعد سريان اتفاقية تخفيض الإنتاج

المواطن – وكالات

في أول أيام التداول بعد سريان اتفاق تخفيض إنتاج النفط الذي أقرّته (أوبك)، الشهر الماضي، سجّلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 18 شهرًا اليوم، الثلاثاء، مدفوعةً بتوقّعات إيجابية في نجاح الاتفاق في ضبط الأسواق.

قفز سعر مزيج برنت الخام أكثر من 2% إلى 58.37 دولار للبرميل، بزيادة 1.55 دولار للبرميل، مسجلًا أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2015.

وبحلول الساعة 1230 (بتوقيت جرينتش)، تراجع برنت قليلًا إلى 58.07 دولار، ولكن ظل مرتفعًا 1.25 دولار.

فيما سجّل الخام الأمريكي الخفيف أعلى مستوى في 18 شهرًا وبلغ 55.24 دولار، بزيادة 1.52 دولار للبرميل، وهو أيضًا الأعلى منذ يوليو تموز 2015 قبل أن يتراجع إلى نحو 54.95 دولار.

كانت دول (أوبك) قد اتفقت، في نوفمبر الماضي، مع منتجين مستقلّين، مثل روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا.