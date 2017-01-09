النفط يتراجع متأثراً بنشاط منصات الحفر الأمريكية وصادرات إيران

المواطن – الرياض

هبطت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد أن أدت زيادة إيران لصادراتها إلى تقويض جهود منتجين آخرين للنفط للحد من فائض عالمي من المعروض، وفي الوقت الذي زاد فيه نشاط منصات الحفر الأمريكية للأسبوع العاشر.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 13 سنتاً إلى 56.97 دولار للبرميل في الساعة 0019 بتوقيت غرينتش بالمقارنة مع مستوى إغلاقه السابق.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 20 سنتاً إلى 53.79 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن هبوط الأسعار جاء نتيجة لزيادة صادرات إيران في الوقت الذي خفض فيه الأعضاء الآخرون في أوبك من الإمدادات في محاولة لإنهاء تخمة عالمية من المعروض.

كما زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي في إطار التعافي المستمر منذ ثمانية أشهر.