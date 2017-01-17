النفط يرتفع ويقترب من كسر حاجز الـ 56 دولاراً

المواطن – نت

ارتفعت أسعار النفط خلال الساعات القليلة الماضية واقتربت من كسر حاجز الـ56 دولاراً للبرميل.

وكانت منظمة أوبك قد اتفقت على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل من أول يناير لسحب الفائض من السوق الذي ساهم في هبوط الأسعار على مدى أكثر من عامين.

وزاد خام القياس العالمي برنت 21 سنتاً إلى 55.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 1842 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً إلى 52.64 دولار للبرميل، لكن التوقعات بزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة إضافة إلى عطلة أمريكية اليوم حدّا من المكاسب.