النفط ينتعش مع بداية العام الجديد

المواطن – نت

ارتفعت أسعار الذهب الأسود في الأيام الأولى للتداول مع العام الجديد 2017، مدفوعة بانعقاد الآمال على أن يؤدي الاتفاق بين منتجي أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة على تخفيض الإنتاج، إلى القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمي.

وحقق مزيج خام برنت 75.13 دولار للبرميل، وهو قريب من السعر الذي حققه العام الماضي في ذات الوقت عند مستوى 57.89 دولار للبرميل.

وحقق خام تكساس الوسيط زيادة مقدارها 32 سنتا، أو 0.6 في المئة، ليصل إلى 54.04 دولار، وهو أيضاً ليس بعيداً عما حققه في ذات الوقت من العام الماضي عند مستوى 54.51 دولار.

وبدأ سريان اتفاق الدول المنتجة للبترول من داخل وخارج أوبك على تخفيض الإنتاج، يوم الأحد 1 يناير.

ويقول مراقبو السوق إن شهر يناير سيعد مؤشراً لمدى التزام المنتجين بالاتفاق.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية، الاثنين، أن إنتاج روسيا من النفط استقر عند 11.21 مليون برميل يومياً في ديسمبر دون تغيير عن مستواه في نوفمبر وهو الأعلى في نحو 30 عامًا.

وتستعد روسيا لتقليص الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق عالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق.