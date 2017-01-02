النقد تلزم بنك الراجحي باعادة ما تم خصمه من مبالغ لحسابات العملاء

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

ألزمت مؤسسة النقد، مساء أمس الأحد، مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بـ”الزيارة” من مبالغ لحسابات العملاء خلال شهر ديسمبر، وذلك ردا على خصه ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً والذي نتج عنه تأثر بعض العملاء.

وقالت المؤسسة إنه تم توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر، إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل.

وأكدت أنه جاري العمل على تحديد المسببات وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.



