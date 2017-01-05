الهاشمي يفضح أفعال إيران في العراق.. تفجيرات وقتل

المواطن – وكالات

أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، طارق الهاشمي، أنه عندما “سُئل قاسم سليماني، لماذا تقتل إيران الشيعة بتفجيراتها؟ فرد بالحديث عن المصلحة الأمنية لإيران: “لا تفرق بين شيعة وسنة”.

وقال، في حواره على قناة “العربية”: إن “قيادات شيعية اتهمت إيران بإرسال سيارات مفخخة إلى مدينة الصدر لقتل فقراء الشيعة”، وأن الرئيس العراقي جلال طالباني قال له: “إن إيران وجهت مسلحين باستهداف الأمريكيين في المناطق السنية فقط”.

وأضاف الهاشمي-في حواره ببرنامج “الذاكرة السياسية” الذي سيبث غدًا الجمعة، أن إيران هي “من فجرت مرقد العسكريين في سامراء”، وذلك لـ”إحداث فتنة طائفية”.