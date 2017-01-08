الهالكان فهد وطلال الصاعدي شقيقان في الإرهاب ايضاً

المواطن - وليد الفهمي - جدة

14 سنة مرت على وفاة الهالك فهد بن سمران بن عمير الصاعدي الذي نشأ في المدينة المنورة وكان ممن تدربوا على أنواع الأسلحة والمتفجرات في أفغانستان، حيث لقي حتفه بعد ملاحقته أمنياً بعد انفجار وقع في منزل كان يتحصن به بحي الجزيرة.

وبعد سنوات يعود شقيق الهالك طلال الصاعدي ليسير على درب شقيقه في التطرف والإرهاب، حيث لقي حتفه هو أيضاً بعد مواجهات مع رجال الأمن البواسل الذين أردوه قتيلاً صباح أمس السبت.

الشقيقان الصاعدي أحدهما لقي حتفه بانفجار منزل بحي الجزيرة من عام 1424هـ والآخر بحي الياسمين بنفس المنطقة وهي العاصمة الرياض عام 1438 هـ.