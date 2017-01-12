الهلال الأحمر يباشر 1046 حالة ولادة في المنازل وسيارات الإسعاف

المواطن- أحمد المسعود – الرياض

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن فرقها الإسعافية باشرت (1300) حالة ولادة وإجهاض من أصل (176439) حالة مرضية خلال العام الماضي، حيث استطاع مسعفو الهلال الأحمر من أطباء وفنيي طب طوارئ توليد (831) طفل في المنزل (ولادة طبيعية)، بالإضافة لـ (215) حالة ولادة بسيارات الإسعاف أثناء النقل للمستشفى، فيما بلغت حالات الإجهاض (254) حالة، من أصل (4854) حالة أمراض نسائية.

وكانت الأمراض العصبية والنفسية الأعلى في عدد الحالات حيث بلغت (34965) حالة وكانت أبرز الحالات الجلطة الدماغية الشلل بـ (768) حالة، فيما حلت حالات طارئة الأخرى ثانياً من خلال مباشرة (33847) حالة، وكشفت الإحصائية عن (20715) حالة للأمراض الهضمية و(19667) حالة للأمراض التنفسية منها (5724) أزمة ربو حادة.

وسجلت الأزمات القلبية( ذبحة صدرية) (5573) حالة من أصل (12081) حالة من الأمراض القلبية، وسجلت حالات الأمراض السكرية (ارتفاع، انخفاض) أكثر من (12765) حالة والأمراض الحرارية (8681) حالة و(4774) للأمراض المسالك البولية.

وفي السياق نفسه باشر الفرق الإسعافية (33) حالة لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من أصل (555) للأمراض المعدية، بالإضافة (453) حالة تعاطي مخدرات وكحول، و(1213) حالة تسمم.

واختتمت الهيئة إحصائيتها لمباشرتها للحالات المرضية الطارئة بإعلانها عن (17387) حالات مرضية أخرى دون ذكر تفاصيل عنها.