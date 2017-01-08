الهلال الأحمر يباشر 551.118 حالة .. ومكة الأعلى خلال 2016

المواطن- أحمد المسعود

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال عام (1437هـ) أكثر من 551118 بلاغاً تم تلقيها عبر غرف العمليات في مناطق المملكة من خلال الرقم الموحد (997)، حيث يعمل أكثر من (387) مركزاً إسعافياً داخل المدن وعلى الطرق السريعة لتقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى.

وكانت الخدمات الإسعافية الأرضية، بدون موسم الحج، باشرت وحدها أكثر من (533283) حالة بجميع مناطق المملكة، فيما سجل موسم الحج (14465) حالة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق التي يسلكها الحجاج القادمون لمكة والمدينة، ليبلغ عدد الحالات التي تمت مباشرتها من خلال الفرق الأرضية مع موسم الحج أكثر من (547748) حالة خلال العام المنقضي.

وقد سجلت الخدمات الإسعافية الأرضية للمراكز الموسمية أكثر من (1920) حالة، فيما سجلت الخدمات غير الأرضية الأخرى بجميع طاقاته خلال العام الماضي (1440) حالة تم نقلها في المناطق التي يعمل فيها منها (147) خلال موسم الحج (1293) حالة بمناطق المملكة.

وقد سجلت منطقة مكة المكرمة الأعلى بـ (163296) حالة فيما حلت منطقة الرياض ثانياً (111082) حالة، وسجلت المنطقة الشرقية أكثر من (64101) حالة، والمدينة المنورة (57015) حالة، وسجلت عسير (35030) حالة والقصيم (26330) حالة، وتبوك (16032) وجازان (19390) وسجلت حائل (11209) و(10435)، فيما كانت المناطق الأقل تسجيلاً للحالات هي: الجوف بـ (7431) ونجران (6475) والشمالية (5397) حالة.