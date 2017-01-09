الهلال الأحمر يكشف حقيقة طرح 35 ألف وظيفة

المواطن – أحمد المسعود

نفى مصدر مسؤول بهيئة الهلال الأحمر السعودي ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ومنها (الواتس آب) عن طرح الهيئة لـ 35 ألف وظيفة لحاملي الشهادتين الثانوية العامة والابتدائية براتب وقدره (9500) ريال.

وأكد المصدر، في بيان للهيئة، أن هذا الإعلان يتم تداوله بين الحين والآخر منذ أكثر من سنتين ماضيتين، وأن الهيئة منذ تأسيسها بمسمى (جمعية) وتحويلها إلى مسمى (هيئة) لم تطرح أو تعلن عن هذا الكم الكبير من الوظائف، وتؤكد أن ما يتم تداوله خالي من الصحة تماماً.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة والتي تتمثل في موقع الهيئة الرسمي (هنا)، أو البيانات والأخبار الرسمية التي تصدرها الهيئة في الصحافة السعودي بالإضافة لحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).