الهلال_يغلي_بسبب_المريسل.. والسبب هذا المقطع

المواطن - الرياض

دشّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وخاصةً جماهير الهلال السعودي، وسمًا تحت عنوان “#الهلال_يغلي_بسبب_المريسل”، وذلك ردًا على مقطع فيديو متداول للإعلامي المعروف، عبد العزيز المريسل، بتشجيعه للنصر السعودي، وهو يقول: “بنقطة أهزّكم هز”.

وبيّن مقطع الفيديو قول المريسل في حواره على شاشة (24 الرياضة): “لست أنا سبب خسارة الهلال الأسيوية، وأنا على يقينٍ بأنني مهما كنت أتمنّى خسارة الهلال، فذلك لن يزيد أو ينقص من الهلال، ولكن هذا التشنّج من الجعيلان يوضّح لي كمية الغيظ إزاء ارتدائي شعار سيدني الذي أفتخر به وأنا بنقطة أهزّكم هز، لم تتهمني بالانحطاط، وتاريخك لا يسوى ولا شيء عندي بالنسبة لي، وأي كلمة تقولها ضدي تعبّر عن تربيتك”.

وكتب هلاليل: “ناس صدقوا أن الهلال يتحكّم في الفيفا، وأن الهلال يتحكّم في كل شيء في الكون، ويصدقون أن هذا العاهة يقدر يسوي شي للهلال”.

أما السفير فقال: “إعلام النصر هو من جعل منه بطلًا وهميًا لقلّة بطولاته”.