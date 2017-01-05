الهند ترفض إعطاء آبل أى تسهيلات لتصنيع الآيفون

المواطن – نت

أعلنت أبل عن انخفاض مبيعاتها فى الصين للربع الرابع من السنة المالية المنتهى فى سبتمبر بنسبة 30% على أساس تتابعى، لكن كانت تتوقع الشركة هذا التراجع وتأمل بيع الآيفون والآيباد وأبل ووتش فى منطقة أخرى وهى الهند التى تعد السوق الثانية الأسرع نموا لمبيعات الهواتف الذكية فى العالم.

ووفقا للموقع الهندى Phonearena أعطت الحكومة الهندية أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى بعض التنازلات العام الماضى، لكن يبدو أن الحكومة لا ترغب فى الانحناء لرغبات وإرادة شركة واحدة فقط، خاصة بعد أن خاطبت أبل وزارة الصناعة مطالبة برسوم أقل للاستيراد والضرائب، وهذه الطلبات من المرجح أن يتم رفضها من قبل الحكومة الهندية أيضا.

تمتلك شركة أبل حاليا نحو 2% من سوق الهواتف الذكية فى الهند، فى حين تعتبر ثانى أسرع الأسواق نموا فى العالم للهواتف الذكية، فالنمو الاقتصادى الضعيف يعنى أن متوسط دخل المواطن الهندى يصل إلى 3.10 دولار يوميا، كما أن نحو 70% من الهواتف الذكية التى بيعت فى الهند فى عام 2015 كان لا يزيد ثمنها عن 150 دولارا، لذا ليس من الغريب أن يكون هاتف آيفون 5s هو الأكثر مبيعا حتى الآن فى الهند.