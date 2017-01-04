الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع عقدين بـ67 مليون ريال

المواطن – الجبيل

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدين لإنشاء مرافق للأمن الصناعي بمدينة رأس الخير الصناعية ونظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل، وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين 67.761.000 (سبعة وستين مليوناً وسبعمائة وواحداً وستين ألف ريال).

وقد وقّع العقدين صباح أمس الأربعاء صاحب السمو الأمير/ سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالرياض، حيث وقع سموه العقد الأول مع شركة شاينا جيوانجنيرنج التي ستتولى إنشاء مرافق للأمن الصناعي في مدينة رأس الخير الصناعية تشتمل على مبنى رئيس ومساكن لرجال الأمن ومباني للمضخات والمولدات ومواقف للسيارات، ومدة العقد سنة ونصف.

فيما وقع سموه العقد الثاني مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة التي ستتولى إنشاء نظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل، ويشتمل العقد على تشييد المرافق وتوفير المعدات الخاصة بأنظمة إدارة المباني (BMS) وأنظمة للتدفئة والتهوية والتكييف والإنذار والإنارة والتحكم في الصوت، إضافة إلى نظم لإمدادات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، والأنظمة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، وينتهي العقد بعد ثلاث سنوات ونصف.