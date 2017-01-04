الوسط الرياضي يوجّه رسائل هامة إلى مرعي العواجي!

المواطن ـ محمد سلام



استقبل الوسط الرياضي -باهتمامٍ كبير- قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتكليف الحكم مرعي العواجي برئاسة لجنة الحكام لمدة 3 أشهر، وذلك حتى الانتهاء من فترة إعادة الهيكلة التي ستتم في الفترة المقبلة.

قرار اتحاد الكرة الجديد بتعيين العواجي، خلفًا لرئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا، وجد إشادة كبيرة من غالبية النقاد والجماهير، حيث يرى الكثيرون أن مستوى التحكيم تراجع بصورةٍ كبيرة خلال فترة عمل المهنا، وأن العواجي يستطيع تقديم صورةً أفضل مع الحكام خلال الشهور القادمة الحاسمة في تحديد الفرق الفائزة بكل البطولات المحلية.

فيما طالب الإعلاميون والجماهير الرياضية العواجي بتطبيق الرؤية التي تحدّث عنها من قبل بخصوص تطوير مستوى التحكيم، مؤكّدين لمرعي أن الفترة المقبلة لا تتحمّل مزيدًا من الأخطاء، وأنهم ينتظرون العدل والمساواة بين جميع الأندية.

رصدت صحيفة “المواطن” بعض التغريدات التي كتبها النقّاد الرياضيون بعد تعيين العواجي، حيث قال الإعلامي معن القويعي: “تعيين الحكم الدولي السابق مرعي العواجي رئيسًا للجنة التحكيم قرار صائب، وبالتوفيق للغالي أبو محمد”.

فيما غرّد الصحفي محمد السبيعي: “في كل الأحوال، رئاسة مرعي العواجي للحكام أفضل بكثير من عمر المهنا.. هي فترة تجربة لن يغامر فيها العواجي”.

وكتب محمد العميري: “نبارك له ونتمنى أن يوفّقه الله لتقديم عمل مميز، ونقول له (جابك الله) تفضل تطبّق الرؤى التي سمعناها منك سابقًا”.

فيما انتقد الكاتب الرياضي صالح الهويريني هذا القرار، وأوضح: “مع احترامي لشخصه، مرعي العواجي له سوابق تحكيمية مفجعة، ولهذا ليس من المنطق أن يتم تكليفه برئاسة لجنة الحكام حتى ولو ليومٍ واحد”، وأضاف: “الذي يطمئنني نوعًا ما هو أن مرعي العواجي -كرئيس للجنة الحكام وبالرغم من سوابقه التحكيمية المفجعة- إلّا أنه سيعمل تحت إدارة اتحاد جديد وليس اتحاد عيد”.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برئاسة عادل عزت، تم انتخابه لإدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت يوم السبت الماضي، ووجّه مجلس الإدارة الشكر لـ “المهنا” على مجهوداته طوال الفترة الماضية في تطوير أداء الحكام.