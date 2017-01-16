اليابان تعدم 80 ألف دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

المواطن – نت

أعدمت السلطات اليابانية حوالي 80 ألف دجاجة في مزرعة للدواجن بوسط اليابان بعد أن تفشى بها مرض إنفلونزا الطيور.

وقالت حكومة مقاطعة جيفو إن قوات المكافحة جاءت للمساعدة في إعدام الدجاج بمزرعة في ياماجاتا مساء السبت بعد رصد سلالة خبيثة من فيروس إنفلونزا الطيور.

ودفع تفشي الفيروس الحكومة المحلية إلى تقييد نقل الدواجن والبيض داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة.

ونبهت المزرعة الحكومة المحلية بعد العثور على أكثر من 100 دجاجة ميتة في وقت مبكر من يوم السبت.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تم العثور على حالات مصابة بفيروس “اتش 5” شديد العدوى بمزارع دواجن في مقاطعات نيجاتا، وأوموري، وميازاكي فضلاً عن جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.