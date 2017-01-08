اليامي يوضّح حقيقة العرض الصيني لضم فهد المولد!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد “منصور اليامي” وكيل نجم نادي الاتحاد “فهد المولد” أنه لم يتلقّ أي عرض من فريق داليان الصيني لضم موكله، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، موضحًا أن فهد يرتبط بعقدٍ مع العميد.

قال اليامي في تصريحاتٍ إذاعية عبر “ufm”: “لم يصلني، كوكيلٍ لفهد المولد، أي عرض صيني، واللاعب مرتبط بعقدٍ مع نادي الاتحاد”، مطالبًا لجنة الاحتراف بإلزام الأندية بتقسيم مقدّمات العقود على الرواتب للحد من كثرة الشكاوى في غرفة فضّ المنازعات.

كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي داليان الصيني، الذي يدربه “لوبيز كارو” مدرب المنتخب السعودي السابق، عرض راتب 2 مليون يورو سنويًا، وفوّض أحد الوسطاء بالتباحث مع الإدارة الاتحادية للموافقة على العرض.