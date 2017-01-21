اليمنية مارين لوبان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير «الدومينو»

قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية اليوم السبت إن تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير الدومينو في التكتل.

ولوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية المناهض للاتحاد الأوروبي والمهاجرين وترى مراكز لاستطلاع الآراء أن فرصها جيدة في الوصول إلى جولة إعادة في مايو أيار.

وقالت أمام حشد من زعماء اليمين المتطرف في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا بمدينة كوبلنتس الألمانية بعد يوم من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنصب “نشهد نهاية عالم وميلاد آخر.”

وتابعت في تصريحات قوبلت بتصفيق حاد “لا أقول إنه ينبغي على كل دولة الخروج من اليورو… لكن علينا عدم استبعاد أن هناك احتمالا قائما بأن ترغب دولة أخرى في الخروج.”

وأشارت إلى أن ترامب يمثل “إحراجا أكبر” لليبراليين الجدد.