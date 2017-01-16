اليوسف حول تحديث بيانات الصندوق العقاري: لا داعي للهلع

المواطن – الرياض

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن تحديث بيانات المتقدمين مستمر عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ولا داعي للهلع.

وأضاف اليوسف خلال استضافته في برنامج “ساعة في الاقتصاد” على قناة “الإخبارية” أن نظام الصندوق العقاري لم يتغير والأولوية للأقدمية.

وكان الصندوق العقاري قد أهاب بمن هم على قوائم الانتظار بسرعة تحديث بياناتهم للاستفادة من البرامج التمويلية الجديدة؛ وهو ما شكل ضغطاً على موقع الصندوق أدّى إلى تعطله لساعات.

وأعلنت وزارة الإسكان، أمس، عن تفاصيل أكبر عملية طرح لمنتجات سكنية بالشراكة مع الصندوق العقاري وعدد من البنوك والشركات الخاصة بلغت 280 ألف منتج سكني.