امرأة تحوّل سيارتها إلى زورقٍ للهرب من الشرطة

المواطن – وكالات

قادت امرأة سيارتها إلى النهر لتجنّب الاعتقال، وتجاهلت أوامر ضباط الشرطة، بينما تطفو سيارتها بالنهر.

وبحسب الشرطة في ولاية بنسلفانيا الأميركية، فمجموعة من الضباط اقتربوا منها حتى وصلوا إلى زورقٍ لاعتقالها بسبب هربها، وكانت مطلوبة لقطع إشارة توقف.

فيما حاول ضباط الشرطة التواصل معها، إلّا أنها تجاهلتهم، ليتم إعادة المرأة إلى الشاطئ في قاربٍ لإدارة الإطفاء، بينما تحقق الشرطة بالحادثة.